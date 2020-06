`பறவைகளுக்கு பாஸ்போர்ட் இல்லை!' -பால்கனி ஞானோதயம் #MyVikatan

இருபத்தைந்து வருடங்கள் முன் சங்கர நாராயணன் சொன்னதும் ஞாபகம் வந்தது, "leading a married life and bringing new lives to this world is all our duty to the society”. அவர் இதைச் சொன்னதும் நான் அப்படி நகைத்திருக்கிறேன். அது என்ன அப்படி ஒரு கடமை என்று இன்னமும் புரியவே இல்லை. ஆனால், அந்தக் கடமை ஒரு பக்கமாக நடந்துகொண்டிருக்கிறது.

-மணிசங்கர்