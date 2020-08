வெள்ளைக்காரரும், மசால் வடையும்..! - சொக்கலிங்கம் பலகாரக் கடை நெகிழ்ச்சி நினைவுகள் #MyVikatan

நான் பத்தாம் வகுப்புப் படிக்கும் போது சித்திரைத் திருவிழாவுக்கு ரெண்டு நாள் இருக்கும். அப்பா, அம்மாவோடு அண்ணன் கடையில் பலகாரம் சாப்பிட போனோம்.



நான் வெளிய வேடிக்கை பார்த்து சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தேன். அப்போது வெள்ளைக்காரர் ஒருவர் கையில கேமராவும், கழுத்தில் ஒரு கேமராவும் வைத்துக் கொண்டு அண்ணன் கடைக்கு வந்தார். 45 வயசு இருக்கும். கருப்பு கண்ணாடியும், பழுப்பு நிற கால் சட்டையும், வெளிர் நீல பனியனும், தொப்பி வெச்சு பார்க்க அம்சமாக இருந்தார்.



நேராக அண்ணனிடம் போய் கேமராவை காட்டி கேட்டார் - "Excuse me… Can I take few pictures behind your shop?". அண்ணனுக்கு ஒன்னும் புரியாமம் வெள்ளைக்காரரை வெறித்துப் பார்க்க.. சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்த நான்தான் என் பத்தாப்பு அரைகுறை ஆங்கில அறிவில் சொன்னேன். "அண்ணே ..அவரு பின்னாடி போய் போட்டோ புடிக்கணும்னு சொல்லுறார்ரு". சொக்கலிங்கம் அண்ணன் சிரிச்சிட்டு உடனே பலமாகத் தலையை ஆட்டினார்.