பிரிட்டன் கிராமப்புறத்தில் 1000 ஏக்கரில் ஒரு வீடு! - கிராமத்தானின் பயணம் 17

சுருக்கமாக சில விஷயங்கள். முதலில், சத்வா (Satwa) என்ற இடம். நிறைய பிலிப்பினோக்களும் பாகிஸ்தானிகளும் வாழும் இடம், ஜுமேரா என்ற இடத்திற்கு மிக அருகில். அங்கே உள்ள "ராவி" (Written as Ravi, but stands for the river Raavi) என்ற பாகிஸ்தானிய உணவிடம் பல வருடங்களாக மக்களின் நன்மதிப்பை பெற்றது. என் விருந்தினர்களை தவறாமல், ராவிக்கு அழைத்து செல்வேன். அதே போன்று "அல் மல்லா" (Al Malla) என்ற இடம் அவர்களின் ஃபிலாஃபில் மற்றும் ஷவர்மாவிற்கு பெயர் போன இடம். போன வாரம் என் வீட்டுக்கு வந்த விருந்தினர்கள் விரும்பி சாப்பிட்டார்கள். (தருவித்தோம். விடுதியில் அமர்ந்து சாப்பிடும் அளவுக்கு இன்னும் கோவிட் பயம் தெளியவில்லை). அவர்கள் விரும்பி சாப்பிட்ட மற்றொன்று கராச்சி தர்பார் என்ற இடத்தில அதிகாலை 0500 - 0630 மணிக்குள் கிடைக்கும் ஆட்டுக்கால் பாயா.