வேலை செஞ்சாலும் வசைகள் வாங்குறாங்க! - தடுப்பூசி பணியில் கிராமப் புற செவிலியர்கள்

*பல மாதங்களாக விடுப்பு இன்றி பணியாற்றி வருகின்றனர். தொடர்ச்சியாக கொரொனா கால தடுப்பூசி போடுவது பணிப்பளுவை அதிகரித்துள்ளது.

ஒவ்வொரு நாளும் பலதரப்பட்ட மனிதர்களை சந்திக்கிறோம். ஒவ்வொரு நாள் மாலையிலும் வீட்டுக்குச் சென்று தன் குழந்தைகளை கொஞ்சும் போது மனது உறுத்தலாகவே இருக்கும். பெரும்பாலும் குழந்தைகளை தூக்குவதையே தவிர்த்துவிடுவேன் என மனம் கனத்த குரலில் பேசினார் ஒரு செவிலியர்.தினசரி கிளம்பும்போது இன்று எந்த பிரச்சனையும் இன்றி தடுப்பூசி போட்டு முடிக்க வேண்டும் என வேண்டிக்கொண்டுதான் கிளம்புவதாக ஒருவர் கூறினார்.

தமிழகம் சுகாதாரத்துறையில் முன்னேறிய மாநிலமாக மாறியதற்கும்,பேறுகால இறப்பு விகிதம் குறைவாக இருப்பதற்கும்,கொரொனா காலத்தில் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணியிலும் கிராமப்புற செவிலியர்களின் பங்கும் முக்கியமானது.

கிரிமியன் போரில் காயம் அடைந்தவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்கான மருத்துவமனையில் கையில் விளக்குடன் வலம் வந்த நைட்டிங்கேலின் வழியில் தான் இன்றைய கொரொனா காலகட்டத்தில் கையில் சிரஞ்சுடன் நாள்தோறும் வலம் வருகின்றனர் செவிலியர்கள்.

கடந்த செவிலியர் தினத்தில் இவர்களின் பணியைப் போற்றும் வகையில் கோவையில் செவிலியர்களின் காலில் விழுந்து, ‘‘நீங்கள்தான் இப்போதைய சூழலில் கடவுள்’ என இ.எஸ்.ஐ மருத்துவமனை டீன் கூறியது இவர்களின் பணிக்கு கிடைத்த மகத்தான அங்கீகாரம்.

செவிலியர் என்பவர்கள் மருத்துவர்கள் அல்லர்,ஆனால் மருத்துவத்தை விட, ஒரு நோயாளியை வெகு அக்கறையோடு கவனிப்பதில் சிறந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். இனிமேலாவது அவர்களை ஊசிபோடும் இடங்களில் கண்டால் கருணையோடு பார்த்தாலே போதும்.. அவர்களின் பணிக்கு நாம் கொடுக்கும் அங்கீகாரமும் அதுதான்.

Care for one that is love, Care for hundreds that is nursing"



-மணிகண்டபிரபு