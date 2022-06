அன்பின் தலையாட்டி பொம்மை!

வியாபார உலகத்தில் ஒரு பொன்மொழி உண்டு வாடிக்கையாளர்கள் சொல்வதுதான் எப்போதுமே சரி. (Customer is always right)! அதுபோல , உறவுகளின் விஷயத்தில் உள்ள பொன்மொழி நம்முடன் உறவு கொண்டுள்ள மற்றவர்கள் சொல்வது தான் எப்போதுமே சரி . (in relationships, is always right)... இப்படி நினைத்து செயல்பட வேண்டுமெனில் எளிதாக ஒரு வழி உள்ளது, ' நான்' என்ற அகந்தை,' என்னால் மட்டுமே முடியும்' என்ற தற்பெருமை ஆகியவற்றை நாம் ஒரேடியாக தலை முழுக வேண்டும். அப்படி செய்தால் எந்த உறவும் நம்மை விட்டு விலகி போகாது.