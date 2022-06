கீழே விழாமல் நலமாய் வாழ்வோம் ! | முதுமை எனும் பூங்காற்று | My Vikatan

உடல் நிலைக்கு ஏற்றவாறு மாறுபடும் இரத்த அழுத்தம் (Change of blood of pressure with change of position - Postural hypotension). இரத்த அழுத்தத்தை படுத்து நிலையிலும், உட்கார்ந்த நிலையிலும் மற்றும் நிற்கும் நிலையிலும் பரிசோதனை செய்வதின் மூலம் குறைந்த இரத்த அழுத்தத்தை உறுதி செய்து கொள்ளலாம்.