மாஸ்டர் செஃப் நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் இரண்டு பிரச்னைகள்! - வாசகர் வாய்ஸ்

ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் விஜய் சேதுபதியின் காஸ்ட்யூமருக்கு - தயவுசெய்து அவரின் உடலுக்கு உகந்த, மேனியை உறுத்தாத துணிகளில் அணிவதற்கு இலகுவான ஆடைகளை அவருக்கு வடிவமையுங்கள். His discomfort is palpable. அவர் ஏற்றிருப்பது ஏதோ ஒரு திரைப்படத்தின் ஏதோ ஒரு கதாபாத்திரம் அல்ல. He is The விஜய் சேதுபதி, as himself. அவருடைய பர்சனாலிட்டிக்கு ஏற்ற ப்ரொபஷனல் ஸ்டைலில் நியூட்ரல் வண்ணங்களில் அவரின் உடற்கட்டிற்கு ஏற்றாற்போல் அவருக்கென்று ஒரு ட்ரேட்மார்க் லுக் உருவாக்கி வாரந்தோறும் உலவவிடுங்கள் - (Masterchef Australia பழைய நடுவர்களின் ஒருவரான Matt Preston-ன் க்ராவட் (cravat) அவருடைய ப்ரத்யேக ஸ்டைல்) - பார்த்து ரசிக்க நாங்கள் ரெடி.