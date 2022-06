ஆசையில் ஓர் கடிதம் | My Vikatan

சுருக்கம், நரை ஆகியவை வயது முதிர்ச்சியின் ஒரு அங்கம்.

மெனோபாஸ்' தாம்பத்தியத்தின் முடிவு என்று நினைக்காதே !

இந்தப் பருவத்தில்தான் எந்தவித பயமுமின்றி முழுமையான தாம்பத்திய சுகத்தை அனுபவிக்கலாம். தம்பதிகள் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து இல்லறம் நடத்தும் இனிய பருவமிது. . மொத்தத்தில் இயற்கை கொடுத்த இனிமையான காலம் 'மெனோபாஸ்'கண்ணம்மா. அதற்காகவெல்லாம் கவலைப்படாதே! மகப்பேறு மருத்துவரிடம் உன்னை அழைத்துச் செல்கிறேன்.உன் சந்தேகங்களை கேட்டுத் தீர்த்துக் கொள்.

ஆசை அறுபது நாள் என்று யார் சொன்னது?

எத்தனையெத்தனை 60 நாட்களைத் தாண்டினாலும் நீ என் ஆசையாகவே தான் இருப்பாய். கண்ணம்மா!

உன்தொணதொண பேச்சு தான் உனக்கு அழகு . உன் மௌனம் என்னை வதைக்கிறது. .We can talk about everything or nothing it's always okay with you!

Love you darling love you so much.

இந்தக் கடிதத்துடன் உனக்கு மிகவும் பிடித்த விக்ரம் 2 படத்துக்கான 2 டிக்கெட் வைத்து உள்ளேன். தயாராக இரு . இருவரும் போகலாம்.

எப்பவும் உனக்காக நான்

உனக்காக மட்டும்தான் நான். என்பதை நினைவில் கொள் கண்ணம்மா. அன்பு முத்தங்கள்.

பிரியமுடன்

உன் உயிர்.