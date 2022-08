முக்கியமான மூன்று கேள்விகள்! | My Vikatan

கேள்வி # 1 - நீங்கள் சொல்வதின் அர்த்தம் என்ன? (What do you mean?)

ஒருவர் நம்மிடம் ஏதாவது கூறினால் நாம் அவரிடம் 'நீங்கள் சொல்வதின் அர்த்தம் என்ன?' என்று கேட்பதின் மூலம் அவர் கூறுவதை சரியாகப் புரிந்து கொள்ள முடியும். இல்லையென்றால் அவர் மனதில் ஒன்று நினைத்துக்கொண்டு அதை வார்த்தையில் வெளிப்படுத்தும்போது அதை நாம் தவறாக புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறது. முக்கியமான சந்தர்ப்பங்களில் இந்தக்கேள்வியை கேட்பதின் மூலம் நாம் அவர் என்ன நினைத்துக்கொண்டு பேசுகிறார் என்பதை அவரே விளக்க ஒரு வாய்ப்பை வழங்கி தவறான புரிதலை தவிர்க்கலாம். பின்னர் நாம் புரிந்து கொண்டதை நாமே நமது வார்த்தையில் வெளிப்படுத்தி அதை அவரிடமே உறுதி செய்து கொள்ளலாம்.