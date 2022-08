அரசியல்வாதிகளிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம்! | My Vikatan

3. Ignore too much of negativity and criticism - இங்கே ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு அரசியல்வாதியும் பல்வேறு தாக்குதல்களுக்கு ஆளாகின்றனர். சுட்டெரிக்கும் வெயில், அடைமழை என்று எதுவாக இருப்பின், நடந்து செல்லும் பாதை முதல் விமானம் பறக்கும் ஆகாயம் என்று எதில் கோளாறு இருப்பின், சாலைகளின் குழி முதல் நமது வீட்டின் கழிவறை குழாய் வரை எது பழுதடைந்தாலும் நாம் காரமாக கோபித்துக்கொள்ளும் பட்டியலில் நிச்சயம் ஒரு அரசியல்வாதி இருப்பார். ஓட்டு போட்ட மக்கள் முதல் பதவி கொடுத்த மேலிடம் வரை அனைவரும் திட்டித் தீர்த்துவிடுவார்கள். அவை அனைத்தையும் அவர்கள் மூளைக்குள் ஏற்றி சூடாக்கிக் கொண்டால் ஒவ்வொரு நாளும் நரகம் தான். சில வசவுகளை அவர்கள் சட்டை செய்யாமல் தனது வேலையை சாதித்துக் கொள்வார்கள். அதே போன்று நாம் கொண்ட பயணத்தில் இடையூறுகள் வரும்பொழுது பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் அடுத்தக்கட்ட நகர்வு பற்றி யோசித்து முன் செல்ல வேண்டும். ஊரார் பேச்சும், உற்றவர் பேச்சும் நம்மை நிலை குழைய வைத்து விடக்கூடாது.

Take help from experts - இன்று எந்த ஒரு அரசியல்வாதியும் தனக்கென்று ஒரு Social Media Account வைத்துக்கொண்டு காலத்திற்கு ஏற்றார் போல வெவ்வேறு தளங்களில் மக்களுடன் தொடர்பில் உள்ளனர். மேலும் எந்த ஒரு திட்டம் செயலுக்கு வரும் முன்னர் அதற்குரிய Subject Matter Experts களிடம் ஆலோசித்து முடிவெடுப்பார்கள். தனி ஆளாக நாம் அனைத்தையும் கற்று நமது பணிகளை நாமே செய்வது சற்று கடினமான ஒன்று. அதே போன்று நாமும் நமது இலக்குகள் நோக்கி நகரும் பொழுது நமக்கு தேவையான விஷயங்களை சில Subject Matter Experts களிடம் ஒப்படைத்து விடலாம். உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு தொழிலில் ஈடுபட்டு உள்ளீர்கள் எனில் Marketing துறையில் சில சவால்களை தீர்க்க ஒரு நல்ல கை தேர்ந்தவரை பணி அமர்த்திக் கொள்ளலாம்.

அழகை கிரகிக்க வேண்டும். அதே போன்று நாம் காணும் யாவுமே, கேட்கும் எதுவுமே ஏதோ ஒன்றை நமக்குக் கற்றுக் கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கும். மீண்டும் அடுத்த நல்லதா நாலு விஷயம் மூலம் நாம் பேசலாம்.



-சு. நாக சரஸ்வதி