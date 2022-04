இந்த வார்த்தையை கேட்டால் ஏன் இவ்வளவு கலக்கம்? - மாநில சுயாட்சி பற்றி கொஞ்சம் பேசுவோமா? -1

இந்தியா போன்ற பல மொழி பேசக்கூடிய மக்கள் வாழும் ஒன்றியத்தில், தங்களுக்கான மொழிவழி எல்லைகளை மாநிலங்களாக வகுத்துக்கொண்டு தங்களுக்கென சட்டமியற்றும் சட்டமன்றம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த இந்திய ஒன்றியத்திற்கான பாராளுமன்றம் என்று இரண்டு அவைகளிலும் தங்களுக்கென பிரதிநிதிகளை அனுப்பி தங்களுக்கான பிரச்னை மற்றும் தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்கின்றனர்.

இதில், இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பகுதி ஒன்றில் , ஒன்றியமும் அதன் ஆட்சி பரப்பும் என்ற தலைப்பில் "இந்தியா, அதாவது பாரதம், மாநிலங்களின் ஒன்றியம்" ( India, that is Bharat, shall be a Union of States) என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது பல மாநிலங்கள் சேர்ந்தது தான் இந்தியா என்ற ஒன்றியம். அதனால் இந்த ஒன்றியத்தின் உயிர்நாடியான மாநிலங்கள் என்பது அதிக உரிமைகள் பெற்று திகழ வேண்டும். அப்படி இருந்தால் மட்டுமே ஒட்டுமொத்த இந்திய ஒன்றியமும் வளம் பெரும் என்பதே மாநில சுயாட்சியின் அடிநாளம் ஆகும்.