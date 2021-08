நா. முத்துக்குமார் வித்தைக்காரர்! - தரமணி மெமரீஸ்

தரமணி ஆல்பம் மட்டும் ஏன் அவ்வளவு ஸ்பெசல் என்றால், ராம் - யுவன் - நா. முத்துக்குமார் கூட்டணியில் உருவான கடைசி ஆல்பம் இது. நா. முத்துக்குமாரின் சினிமா வாழ்க்கையிலும் கடைசி ஆல்பமாக அமைந்த படம் இந்த "தரமணி". "From the bottom of our heart" என்ற அஞ்சலி பாடலில் I dedicate this taramani album to muthukumar... from the bottom of my heart என்று யுவன் கூறியிருப்பார்.

தரமணி படம் வெளியாகி நேற்றுடன் (11.08.2021) நான்கு வருடங்கள் ஆகிறது. அந்தப் படத்தில் குறிப்பிட்டு பேசும்படி பல நல்ல விஷயங்கள் இருந்தாலும் நா. முத்துக்குமாரின் பங்களிப்பை மட்டுமே தனிக்கட்டுரையாக குறிப்பிட்டு எழுத என் மனம் விரும்புகிறது.

1. யாரோ உச்சிக்கிளை மேலே, 2. உன் பதில் வேண்டி யுகம் பல தாண்டி, 3. உன்னை உன்னை உன்னை, 4. காதல் ஒரு கட்டுக்கதை, 5. ஹே ஒரு கோப்பை வேண்டும் கொண்டு வா, 6. பாவங்களை சேர்த்துக் கொண்டு, என்று தரமணி படத்தில் மொத்தம் ஆறு பாடல்கள். அந்த ஆறு பாடல்களையும் நா. முத்துக்குமார் தான் எழுதியுள்ளார். அந்த பாடல்கள் பற்றிய என் கண்ணோட்டம்..