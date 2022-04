மருத்துவ 'ம்' :

"AN APPLE A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY" என்று ஆங்கிலப் பழமொழி உண்டு. மருத்துவம் குறித்து பேசும் போது சிலருக்கு இது நினைவில் வந்து போகும். எம் பையனை டாக்டராக்க வேண்டும் - பெரும்பாலான பெற்றோர்களுக்கு லட்சியமே அதுதான். ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்ற உயர்ந்த எண்ணம்தான் காரணமாக இருக்குமோ...? அவர்களின் உள் மனது சொல்லும் உண்மையான காரணத்தை. தனியார் மருத்துவமனைகள் எப்படி செயல்படுகின்றன என்பதை 'ரமணா' படத்தில் வெளிச்சம் போட்டு காட்டினார்கள். அரசியலுக்கு அடுத்தபடியாக வாரிசுகள் அதிகமாக வருவது மருத்துவதுறையில்தான்.