அன்னை தெரேசா விட்டு சென்ற பொறுப்பை அழகாய் எடுத்து நடத்தும் அரசு! - அனுபவ பகிர்வு | My Vikatan

தொழு நோய் ஒழிப்பில் தன்னை முழுமையாய் ஈடுபடுத்திக் கொண்டுள்ள மத்திய மாநில அரசுகள் இணைந்து, மகாத்மா காந்தியின் மகத்தானச் சேவையைப் போற்றும் வண்ணம், காந்தி நினைவு நாளான ஜனவரி 30 ல் ‘தொழுநோய் ஒழிப்பு தினமாகத் தொடங்கி பிப்ரவரி 13ம் நாள் முடிய நாடு முழுவதும், ஒவ்வோர் ஆண்டும் ‘ ஸ்பர்ஸ் ப்ரொக்ராம் ’ என்ற 15 நாட்கள் (Fortnight Programme) நடத்தப்படுவது நாம் அனைவரும் அறிந்ததே.

Sparsh leprosy awareness campaign (SLAC) will have an impact on stigma and discrimination against Persons Affected with Leprosy, through communicating the importance of early detection and treatment of leprosy.