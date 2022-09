'பொன்னியின் செல்வன்' படத்தை 80களில் எடுத்து இருந்தால்? | My Vikatan

எங்கும் நீக்கமற நிறைந்திருக்கிறது இந்த யூடியூப்கள் தான் . "AN YOUTUBE A DAY KEEP THE TV CHANNELS AWAY." இப்படி சொல்லும் அளவுக்கு அசுர வளர்ச்சி.

"வா வாத்யாரே ஊட்டாண்டே நீ வராங்காட்டி நான் உடமாட்டேன்.." ஜக்கு டெய்லி செல்மேல கூவிட்டு கிடந்தான். இன்னாடா கயிதேன்னு போய் கேட்டா யூடூப் ரன் பண்றேன், ஜப்கிரைப் பண்ணுப்பா... ஒன் பிரண்டாண்ட கேன்வாஸ் வாங்கிக்குடுன்னு பேஜார் குடுத்தான். சரித்தான் போன்னேன்.

மெய்யாலுமே லிஸ்ட் கொடுத்தான்பா. குக்கு வித் ஜக்கு,.. டீ, காபி பிரோடுயூஸ் பண்றது பத்தி காட்டுவானாம்.

ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒருத்தர எங்கேயாவது பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கீங்களா ன்னு கேக்காம, இத மாதிரி ஆரம்பிச்சிருக்கேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு விடாம பேசி ஒரு வழி பண்ணிடுவாங்க. நலம் நலமறிய ஆவல் இப்ப யூடியூப்... யூடியூப் சப்ஸ்கிரைப் பெற ஆவல்...என்று மாறிப்போச்சு.

இருந்தாலும் ஒரு சில நல்ல விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம் யூடியூப் மூலமா. டிராபிக் வார்டன் னு ஒரு பதவி இருக்கிறதா ஒரு யூடியூப் ல தனியார் தொலைக்காட்சியில் செய்தி வாசிப்பாளராக பணியாற்றிய மோகன்ராஜ் என்பவர் பேட்டி கொடுத்தார். போலீஸ் யூனிபார்ம் போட்டுக்கிட்டு வாரம் ஒரு முறை பணியாற்றலாம்னு சொன்னார். முக்கியமான விஷயம் இது 'HONORARY JOB'. ஒரு உதாரணத்துக்கு இத சொன்னேன். நல்லா நடந்தா எல்லாமே நல்லதுதான்.