லாக்டெளனில் சோலோ ஹீரோவான தபால்துறை! #MyVikatan

Direction is more important than speed என்பார்கள். வேகத்தைவிட திசை முக்கியமானது. நீங்கள் தவறான வழியில் சென்றால் எத்துணை விரைவாகச் சென்றாலும் வீண். இக்கட்டான காலகட்டத்திலும் 'நாங்கள் இருக்கிறோம்' எனும் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியிருக்கும் தபால்துறை, சரியான திசையில் செல்கிறது.

ஊரடங்கிலும் சேவையுடன் செயல்படுவோர்க்கு ஒரு சல்யூட்!

- மணிகண்டபிரபு