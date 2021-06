நானே கேள்வி.. நானே பதில்..! #RandomThoughts #MyVikatan

#அதிகாரத்தில் உள்ளவர்கள் சிபாரிசு செய்யலாமா?

நீதிக்கட்சியில் சென்னை மாகாண முதல்வராய் இருந்த பனகல் அரசர் பரிந்துரை கேட்டு வருபவர்களிடம் சொல்வாராம்

"For every one recommendation,I create nine enemies and one doubtful friend

ஒவ்வொரு சிபாரிசினைச் செய்யும்போதும் நான்,ஒன்பது விரோதிகளையும்,ஒரு உறுதியற்ற சந்தேகமான நண்பனையும் உருவாக்கிக் கொள்கிறேன் என்றாராம்.



#ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க வழி?

ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க எளிய வழி..ஆரோக்கியத்தை பற்றி கவலைப்படாமல் இருப்பதுதான் என்று அப்துல்காதிர் ஜிலானி எழுதிய வரி நினைவுக்கு வருகிறது