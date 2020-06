காலத்தின் இருண்ட பக்கங்களைப் புதுப்பிக்கும் DARK வெப் சீரிஸ்! -வாசகர் பார்வை #MyVikatan

# நாயகன் ஜோனாஸ், குகைக்குள் சுரங்கங்களின் வழியாக செல்கையில் தொலைபேசியின் ஜி.பி.எஸ்ஸுக்கு பதிலாக, கையால் வரையப்பட்ட வரைபடத்தைப் பயன்படுத்துகிறார். அந்த வரைபடம்கூட பெரும்பாலும் ரகசியக் குறியீடுகள் மற்றும் அடையாளங்களால் ஆனது என்பதால், ரசனையில் சற்று சிக்கல் ஏற்படுகிறது.

# நான்கு தலைமுறைகள், மூன்று காலங்கள், நான்கு குடும்பங்கள் எனும்போது, ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்தின் பெயரையும் ஒரு காகிதத்தில் எழுதி, ஒரு குடும்ப மரத்தை தயார் செய்தால் மட்டுமே கதாபாத்திரங்களை நினைவு வைத்துக்கொள்ள முடியும் என்ற அளவு கதாபாத்திரங்களின் எண்ணிக்கை சற்று குழப்பமூட்டுவதாக உள்ளது.

இவ்வாறு ஒரு சில குறைகள் இருந்தாலும், டார்க் ஒரு மிகச்சிறந்த சஸ்பென்ஸ் திரில்லராகவே உள்ளது. இது ரசிகர்களை பரவசமூட்டும், உலக அளவில் மாபெரும் வெற்றியடைந்த ஒரு சிறந்த திரைக்கதை என்பதில் சந்தேகமில்லை.

தொடரின் இறுதியில், நாம் என்ன பார்த்தோம் என்று யோசிக்க வைக்கிறது கதை. மேலும், திரைக்கதை நமக்கு அவ்வப்போது வினாக்களைத் தூண்டுகிறது. ஆனால், சீசனின் கடைசி எபிசோட் பதிலளிப்பதைவிட, அதிகமான கேள்விகளுடனே முடிந்து அடுத்த சீசனை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கவைக்கிறது.

காலம் என்பது எப்போதும் முடிந்துபோவதில்லை. அது முடிவிலியாகவே (Infinity) இருக்கிறது. நம்முடைய இறந்தகாலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் ஆகிய மூன்றுமே இந்த நொடியிலும் நடந்துகொண்டுதான் இருக்கின்றன என்று காலத்தை அறிவியலுடன் இணைந்த புனைவாக விளக்குகிறது டார்க்.

நாம் எந்த இடத்தில் இருக்கிறோம் என்பதைவிட, எந்தக் காலத்தில் இருக்கிறோம் என்பதே முக்கியம் ("The question is not where but when") எனும் டார்க்கை நாம் நிச்சயம் ரசிக்கலாம்!

- அகன் சரவணன்