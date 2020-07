`60 ஆண்டுகளாகியும் காவல்துறை மாறலை!' -வாசகர் பகிரும் பகீர் ஃப்ளாஷ்பேக் #MyVikatan

ஊராருக்குத் தெரிய வர, மெள்ள கூட்டம்கூட ஆரம்பித்துவிட்டது. நாங்கள் சிறுவர்களெல்லாம் வெளியில் நின்று வேடிக்கை பார்க்க, அந்த மூவரும் அரிவாளுடன் முற்றத்திலேயே சுற்றிச் சுற்றி வந்தனர். மதியம் ஆரம்பித்த அந்தக் கூத்து மாலை வரை தொடர்ந்தது. உள்ளூர் பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட் மத்தியஸ்தம் செய்ய வந்து பேசியும், அவர்கள் கேட்கவில்லை. நாங்களெல்லாம் இருட்டும் வரை வேடிக்கை பார்த்துவிட்டு வீட்டுக்குச் சென்றுவிட்டோம்.

காலையில் எழுந்து கேட்ட போதுதான் சொன்னார்கள். இரவு 10 மணி வாக்கில் பக்கத்து ஊரிலிருந்த பெருந்தனக்காரர் (அந்த மூவரின் தாய் மாமன்) வந்து மத்தியஸ்தம் பேசி, அந்த மூவரின் கைகளிலிருந்து அரிவாளைப் பிடுங்கி எறிந்து விட்டு, திண்ணையில் சிக்கியிருந்தவர்களை விடுவித்து வீட்டுக்கு அனுப்பியிருக்கிறார்.

இடைப்பட்ட நேரத்தில் திண்ணையில் சிறைப்பட்ட ஒருவர், தன் உறவினர் மூலம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குத் தந்தி கொடுத்துள்ளார். `we are in danger. Come and Save us.’ ஆனால் போலீஸ் வரவில்லை. அப்போதெல்லாம் எங்கள் கிராமத்தை டெலிபோன் எட்டவில்லை. 3 கி.மீ தூரம் சென்றுதான், தபால் ஆபீஸிலுள்ள தந்திக் கருவி மூலம் அவசரத்துக்குத் தந்தி கொடுக்க வேண்டும்.