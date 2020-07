Google classroom: இணையவழியில் இணையும் வீட்டுப்பாடம்! - அசத்தும் தொழில்நுட்பம் #MyVikatan

எத்தனை தொழில்நுட்பங்கள் வந்தாலும் அவை ஓர் ஆசிரியரின் நேரடிக் கற்பித்தலுக்கு இணையாகாது. உயிரோட்டமான வகுப்பறைக்கு ஒருபோதும் ஈடாகாது. என்றாலும், ஒன்றும் இல்லாமல் இருப்பதற்கு ஏதேனும் ஒன்று இருந்தால் நல்லது (Something is better than nothing) என்ற அளவில், இணையவழி வகுப்புகளை முழுமையான கற்பித்தலாகக் கருதாமல், ஒரு கற்பித்தல் துணைக்கருவியாகவே நாம் கருதவேண்டும்.

ஆம்! பாடப்புத்தகங்கள் முதற்கொண்டு இணைய வகுப்புகள் வரையுள்ள கல்விசார் வளங்கள் அனைத்துமே மாணவர்களின் கற்றல் திறனை மேம்படுத்தும் மிகச்சிறந்த துணைக்கருவிகளே!