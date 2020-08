சுதந்திர தினத்தை மெய்நிகராகக் கொண்டாட எளிய வழிமுறைகள்! #IndependenceDay #MyVikatan

`எதுவுமே சுலபமில்லை; ஆனால் எல்லாமே சாத்தியம்தான்’ (Nothing is easy. But everything is possible) என்ற பழமொழி இன்றைய சூழலுக்கு மிகச்சரியாகப் பொருந்தும். இந்தியாவின் மன உறுதியும், நாட்டுப்பற்றும் எந்தச் சூழ்நிலையிலும் குலைந்துவிடாது என்பதை உலகிற்கு பறைசாற்றுவதற்கு சுதந்திர தினம் நமக்கு நல்லதொரு வாய்ப்பை நல்கியுள்ளது.



ஆம்! நாம் உடலால் மட்டுமே தனிநபர்கள்; உள்ளத்தால் தேசம்!



- அகன் சரவணன்