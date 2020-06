உள்நிறைவுக்காக தடபுடல் விருந்து தவறு இல்லை.. ஆனால்..! - பணமும் மனமும் #MyVikatan

பணம் தேடும் விஷயத்தில் நம் அனைவருக்கும் ஒருமித்த கருத்து இருக்க வாய்ப்பேயில்லை. ஆனால் பணம் நம் அனைவர் மனதையும் ஆக்கிரமிப்பு செய்வதென்னவோ முழுதும் நிஜம். ஒரு ஐஸ் கிரீம் கடையில் பார்த்த விளம்பரம் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது

"They say money can't buy happiness. That is true.

But money can buy chocolate and that's kind of the same thing".

'பணத்தால் மன மகிழ்ச்சியை வாங்க முடியாது என்பது உண்மை. ஆனால் சாக்கலேட் வாங்கமுடியும். இரண்டும் ஏறக்குறைய சமம்தான்.'

இரண்டும் அளவுக்கதிகமானால் ஆரோக்கியம் இல்லை என்பதும் சரியே.

-சுரேஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தி,

சான் ஹோஸே ,அமெரிக்கா