எமனுடன் ஒரு நாள்! - Science Fiction சிறுகதை #MyVikatan

"இவனின் கடந்த வாழ்க்கைக் குறிப்பை நம் கிரக மொழிக்கு மாற்ற முடியவில்லை."

"பூமியில் உள்ளவன், அறிவியலில் நமக்கு மேல் போய்விட்டான்."

"இவனை இப்போது தண்டிக்க முடியாது. திரும்ப அனுப்பிவிடு."

BUT.."YOU HAVE BEEN TERMINATED FOR MAINTAINING AN INCOMPETENT SYSTEM" - என்றது.

எமன் அலற... பாதரசம் கரைந்தது. கூடவே, எமனும் சிறுசிறு துகள்களாய்க் கரைந்தார்.

என் உடல் மெதுவாக அதிரத்தொடங்க, சிறு புகையாய் நானும் மறைந்தேன்.

மின்னணு வருடம் #2147 | MARS SPACE MISSION COMMAND CENTER | ALASKA BASE CAMP. USA |

என் உடல் குப்பென வியர்த்திருந்தது. கட்டிலிலிருந்து போர்வையை விலக்கினேன்.

அப்போ... கண்டது கனவா? நெஞ்சு படபடத்தது.

அறையின் மேல் கூரையைப் பார்த்தேன்.

நேரம் 4.13 AM | வெளி வெப்பம் - 47F என லேசர் ஒளியில் பிரதிபலிக்க, கண்ணாடிக் கதவுக்கு வெளியே கடும் பனி பொழிந்து கொண்டிருந்தது. "You woke up so early today" என்ற சமிக்ஞை மின்னி மின்னி மறைந்தது.

என் கழுத்தின் பக்கவாட்டில் பிணைத்திருத்த "Virtual Brain Scanner" -லிருந்து பதிவிறக்கம் செய்துமுடித்த சப்தம், பீப்..பீப் ஓலியோடு மெலிதாகக் கேட்டது.

கட்டிலிலிருந்து எழுந்து, எதிரிலிருந்த "DATA CENTER" அறையின் கணினி மேசை நோக்கினேன்.

நேற்றிரவு கழற்றி கணினியுடன் பிணைத்துவைத்த என் கபாலத்தின் கண்களில் பச்சைநிறம் காட்டியது.

"DATA CENTER" அறையின் கணினி மேசை நோக்கி நடந்தேன்.

கபாலம் பிணைத்திருந்த அகண்ட திரையில் "DATA ARCHIVE COMPLETED. REPLICATION SERVER UPLOAD IN PROGRESS.." எனக் காட்ட, கண்ட கனவு வெள்ளோட்டமாய் ஓடிக்கொண்டிருந்தது.

"Virtual Brain Scanner" ஐ அணைத்தேன்.

ஒயர்களுடன் பிணைத்த கரத்தில் கபாலத்தைக் கரம்பற்றி தலையற்ற உடலுடன் கண்ணாடி நோக்கி நடந்தேன்.

-மாணிக்கம் விஜயபானு