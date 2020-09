`உலகத்திலேயே மிகவும் மகிழ்ச்சியானவர்கள்!' - ஸ்கேண்டிநேவிய தேசத்தின் ஃபார்முலா #MyVikatan

அதன் அடிப்படை, 'நான் சரி, நீயும் சரி (I am OK, You are OK)' என்கிற மனநிலை. அது தவறி, 'நான் சரி, நீ சரியில்லை (I am OK, You are not OK)' என்கிற மனநிலை வந்துவிட்டால், நாம் பகட்டுச் செலவுகள், நடிப்பு நண்பர்கள் என்று தேர்ந்தெடுத்து அடுத்தவர் கண்களுக்கு நாம் சிறப்பானவர்களாகத் தெரிவதில் கவனம் செலுத்தி நம்மை நாமே ஏமாற்றத் தொடங்கிவிடுகிறோம்.

அடுத்தவர் கணிப்பை சிறிதும் பொருட்படுத்தாது நாம் செய்யும் எந்தக் காரியமும் நமக்கு நீண்ட நாள் மகிழ்ச்சி தருவதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது. நாம் என்றும் அடுத்தவருடன் போட்டி போடாத வரையில் மகிழ்ச்சி குறைவதில்லை.

- சுரேஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தி

சான் ஹோஸே, அமெரிக்கா