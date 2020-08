முன்பெல்லாம் நாடாளுமன்றம் எப்படியிருக்கும் தெரியுமா? - ஒரு குட்டி பிளாஷ்பேக் #MyVikatan

#தனித்தன்மை

நாடாளுமன்றத்தின் தனித்தன்மை முக்கியமானது. ஒரு மசோதாவின் சாதக,பாதகங்களை அலசி ஆராயும்போது பல்வேறு தரப்பு கருத்துகளிலிருந்து புதிய கருத்து தோன்றும். சில நேரங்களில் விவாதிக்கப்படாமல் நிறைவேறும்போது நம்பிக்கை குறைகிறது. அதிக முறை ஒத்திவைக்கப்படுகிறது. பணமும் நேரமும் வீணாகிறது.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தில் உறுப்பினர்கள் கலந்துகொள்வதே குறைந்துவிடுகிறது. இதனால் நம்பகத்தன்மையை இழக்கின்றனர்.

மறைந்த மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் சபாநாயகராய் இருந்த சோம்நாத் சட்டர்ஜி கூறுவார்..

''நான் இந்த அவையில் அதிகம் பேசியது Sit down please எனும் வார்த்தைதான். ஆரோக்கியமான விவாதத்தையே நான் எதிர்பார்க்கிறேன்.மேலும், பல உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற நூலகத்தைப் பயன்படுத்துவதே இல்லை. அன்றைய உறுப்பினர்கள், அவை முடிந்தவுடன் செல்லும் இடம் நூலகம்தான். இன்றைக்கு அது இல்லை'' என்றார்.

ஏ.கே கோபாலன் பேசுகிறார் என்றால் பிரதமர் நேருவே குறிப்பெழுதத் தயாராய் இருப்பாராம். அதுபோல், இப்போது வாதம் இருப்பதில்லையென அரசியலாளர்கள் கருதுகின்றனர்.

எதிர்வரும் நாடாளுமன்றக் கூட்டம் அனைத்து உறுப்பினர்களும் சமூக இடைவெளியுடன் கூடத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. Means and Ends both must be good.. லட்சியம் சீரியதாக, உன்னதமானதாக இருப்பதைப் போல, அதை அடையும் வழியும் உன்னதமானதாக இருக்க நமது நாடாளுமன்றம் என்றும் உறுதுணையாய் இருந்து வருகிறது.



-மணிகண்டபிரபு