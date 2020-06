கிழவி வேடம்! - குறுங்கதை #MyVikatan

“ஒரு பெண்மணி வந்தவர்தான். ரெலிபோனைத் தந்து நீங்கள் நடித்த அந்த நாடகத்தின் காட்சிகளைப் போடச் சொன்னார். பிறகு அந்த போனை வாங்கிக்கொண்டு போய்விட்டார்.” “பெண்மணி… பெண்மணி எண்டு சொல்லாதையுங்கோ…. அது மணப்பெண்ணின் அம்மாவின் அக்கா” பதற்றத்துடன் சொன்னார் இராசப்பு.

“எனக்கு மணப்பெண்ணின் குடும்பத்தினரை நன்றாகத் தெரியும். மணப்பெண்ணின் அம்மா, அவரது குடும்பத்தில் ஒரே ஒரு ஆள். அவவுக்கு அக்காவும் இல்லை. கொக்காவும் இல்லை” அவர் கெக்கட்டம் விட்டுச் சிரித்தார்.

“அப்ப என்ரை போன்? வெயர் இஸ் மை போன்? where is my phone?”

“மை போனா…. ஐ போனா?” என்று அவர் எதிர்க் கேள்வி கேட்க, “இரண்டும் ஒன்றுதான்” என்றார் இராசப்பு.

இராசப்புவிற்கு என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை. தலையைப் போட்டு விறாண்டினார். அது புறாக்கூடு போல விரிந்தது. ”அப்ப கிழவி வேடம் போட்டது ஆர்?” கோபத்துடன் கத்தினார் இராசப்பு. “அது நீர் தான்” என்றார் அவர்.

-கே.எஸ்.சுதா