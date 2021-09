தூய்மை மற்றும் மிடுக்கான வளாகம்... எஸ்ஆர்எம் கல்வி நிறுவனத்துக்கு மத்திய அரசு விருது!

மத்திய அரசின் அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கல்வி கழகம் (AICTE All India Council of Technical Education) நாட்டில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் நிகர்நிலை பல்கலைக்கழக வளாகங்களில் தூய்மை பராமரித்து வரும் சிறந்த வளாகங்களை தேர்வு செய்து விருது வழங்கி வருகிறது. அதன்படி கடந்த ஆண்டு(2020) நடத்தப்பட்ட ஆய்வு மூலமாக காட்டாங்குளத்தூர் எஸ்ஆர்எம் அறிவியல் தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவன(SRMIST SRM Institute of Science and Technology) வளாகம் நாட்டில் தூய்மையான மற்றும் மிடுக்கான சிறந்த வளாகமாக(Clean and Smart Campus) முதலிடத்திற்கு தேர்வு செய்துள்ளது.