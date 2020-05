எல்லாமுண்டு நம்மிடத்தில்! - கொரோனாவும் பழந்தமிழர்கள் விட்டுச் சென்ற பாடமும் #MyVikatan

சங்கு வெண்டாமரைக்குத் தந்தை தாய் இரவி தண்ணீர் ஆங்கதைக் கொய்துவிட்டால் அழுகச் செய்தே கொல்லுமந்த நீர் துங்கமன் கரையில் போட்டால் சூரியன் காய்ந்து கொல்வான் தங்களின் நிலைமை கெட்டோர் இப்படித் தயங்குவரே.

தண்ணீர்த் தடாகத்தில் வளர்ந்திருக்கும் தாமரைக்குத் தந்தை, மேலிருக்கும் சூரியன்; தாயோ, உடனிருக்கும் தண்ணீர்தான். நீரிலிருக்கும் தாமரையைத் தண்டுடன் பிடுங்கி, தாயான தண்ணீருடனே வைத்திருந்தாலும், அத்தாய் அதைக் காப்பாற்றாமல் அழுக விட்டு விடும். சரி. தாய்தான் காப்பாற்றவில்லை. வானத்திலிருந்து கொண்டு உலகையே காத்திடும் தந்தை பார்த்துக்கொள்ளட்டு மென்று அத் தாமரைத் தண்டைத் தூக்கிக் கரையில் போட்டு, சூரியனிடம் காட்டினால், தந்தை சூரியன் அதை வாடி வதங்க வைத்து விடுகிறான். இது போல்தான் மனித வாழ்வும்.

தங்களின் நிலைமையிலிருந்து கீழிறங்கியவர்களை எந்தச் சக்தியாலும் காப்பாற்ற முடியாது. உன் வாழ்க்கை உன் கையில். என்ற நாலடியாரின் கருத்தும், Nobody can give you Wiser advice than yourself என்ற ஆங்கிலப் பழமொழியும் ஈண்டு நினைவுகூரத் தக்கவை. வாழ்க்கை என்பது ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே தெளிந்த நீரோடை. பலருக்கு அது பயங்கர அலைகளும், பெருங்காற்றும், உயிர்க்கொல்லும் திமிங்கிலங்களும் நிறைந்த கொந்தளிக்கும் கடல். அவையனைத்தையும் கடந்து கரை ஏறுபவனே உண்மையான மனிதன். நாமும் உண்மையான மனிதர்களாக இருப்போம். உறுதியுடன் எதிர்ப்போம் இந்த உருக்காட்டாத கொரோனாவை.

-ரெ.ஆத்மநாதன்(விஜய்)