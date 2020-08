பழைய புத்தகமும் காதல் கடிதமும்..! - குட்டி ஸ்டோரி #MyVikatan

முகிலன் தனக்குத் தானே சிரித்துக் கொண்டு, இப்படி சொல்லிக் கொண்டான்.

நாட்கள் கடந்தது. வருடங்கள் ஓடியது.

முகிலன் கிட்டத்தட்ட அந்த கடித்தத்தை மறந்தே போனான்.

'ஏங்க...இந்த லெட்டர் யாருடையது?'

முகிலனுக்கு இப்போது திருமணம் முடிந்திருந்தது. கணவனின் புத்தகங்கள் அனைத்தையும் அன்று சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தாள் அகிலா.

அவள் கேட்ட பின்பு தான் அந்த கடிதத்தை பற்றிய நினைவே முகிலனுக்கு திரும்பவும் வந்தது.

'அத தூக்கி போட்டுடுமா. இனிமே வேண்டாம்...'

அந்தக் கடிதத்தை பற்றி அகிலாவிடம் சொல்லிவிட்டு, அதை தூக்கிப்போட்டு விடும் படி சொன்னான் முகிலன்.

'ஹாய் ப்ரெண்ட்ஸ். கெஸ் வாட் ஐ ஃபவுன்ட் இன் மை ஹஸ்பண்ட் புக்ஸ் லைப்ரரி'

'Hi Friends. Guess What I Found In My Husband Books Library'

அகிலா அந்த கடிதத்தின் புகைப்படத்தை போட்டு முகநூலில் இப்படி பதிவிட, லைக்ஸ் ஷேர்ஸ் கமெண்ட்ஸ் என ஒரே நாளில் பிச்சிக் கொண்டு போனது.

சரியாக இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு ஒருநாள்,

இரவு பண்ணிரெண்டு மணி அளவில் அகிலாவின் முகப்புத்தக மெசெஞ்சர் 'டயிங்...டயிங்...டயிங்...' என மூன்று முறை தொடர்ந்து அலறியது.

இந்நேரத்தில் யாரென நினைத்தவாறே கைபேசியை எடுத்தாள் அகிலா.

அதில், எ நியூ மெசேஜ் ஃப்ரம் 'மாதவி ராமச்சந்திரன்' என இருந்தது.

-சரத்