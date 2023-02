Published: 25 Feb 2023 10 AM Updated: 25 Feb 2023 10 AM

என் மகளுக்குப் பிறந்த நாள்! - அம்மாவின் உருக்கமான கடிதம் | My Vikatan

அன்றோ என் கையை பிடித்துக் கொண்டு நடந்த சிறுமி, இன்றோ என்னைக் கண் கொத்திப் பாம்பாக கவனித்துக் கொண்டிருக்கும் காவல் தேவதை நீ!

