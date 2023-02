மரங்களின் கதை! | My Vikatan

வேப்பமரம்

==========

கிராமப்புறங்களின் ஆகச் சிறந்த அடையாளங்களில் வேப்பமரம் பிரதான இடத்தை பிடித்துள்ளது. வீட்டுக்கு அருகில் ஒரு வேப்பமரம் இருந்தால் நமது ஆரோக்கியம் எப்போதும் மேம்பட்ட நிலையில் இருக்கும்.

இது ஒரு மூலிகை மரம் என்றும் சொல்லலாம். இதன் இலைகள் சிறந்த கிருமி நாசினியாக செயல்படுகிறது. ஈஷா யோகா மையத்தில் பயிற்சியில் கலந்து கொள்பவர்களுக்கு தினமும் சுண்டைக்காய் அளவு வேப்பிலை மற்றும் மஞ்சள் உருண்டைகளை உட்கொள்ள தருகிறார்கள். உடல் ஆரோக்கியம் என்றும் ஒரே சீராக இருக்க அவைகள் உதவுகின்றன.

வேப்ப மரத்தின் பூ, காய், பட்டை என்று அனைத்துமே மருத்துவ

குணங்கள் கொண்டவை. வேப்பம் பூ ரசம் உடலுக்கு நல்லது.

தோல் வியாதி, அரிப்பு போன்ற வியாதிகளுக்கு வேப்பம் பூ

சிறந்த மருந்து.

"THE NEEM TREE" என்ற பெயரில் ஜெர்மன் நாட்டை சேர்ந்த

பெண் கவிஞர் எல்சா காஸி (ELSA KAZI) என்பவர் வேப்பமரம் பற்றி

ஆங்கிலத்தில் கவிதை ஒன்றை எழுதியுள்ளார்.

MY LOVELY NEEM

THAT INTERCEPTS SUN'S SCORCHING BEEM

YET BEARS THE HEAT ALL THE DAY...