மீரா மீண்டும் வருவாளா? - சிறுகதை | My Vikatan

என்னம்மா ஐயா இப்பல்லாம் வீட்டுக்கு சரியான நேரத்துக்கு வர்றது கிடையாது.. செஞ்சு வச்ச சாப்பாடெல்லாம் அப்படியே மீந்து போயிடுது.. இப்படி எல்லாம் பெரிய ஐயா இருந்த வரைக்கும் நடந்ததில்லையே...‌

