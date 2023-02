Published: Just Now Updated: Just Now

எளிய மனிதர்கள் கற்றுக் கொடுத்த பாடங்கள்! - இல்லத்தரசி பகிர்வு | My Vikatan

நீண்ட‌ தூரம் சைக்கிளை தள்ளிக் கொண்டு வந்த நான், களைப்பில் சரி என்றேன். அந்த மனிதர் ஸ்பேர்பார்டஸ் எங்கிட்ட இல்ல, வேற‌ கடையில தான் போய் வாங்கனும், இருநூறு ருபாய் குடுங்க, சைக்கிளயும் எடுத்துட்டு போய் வாங்கிட்டு வர்றேன் என்றார்...

News Representational Image ( Kalimuthu.P )