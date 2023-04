Published: 28 Apr 2023 10 AM Updated: 28 Apr 2023 10 AM

சிட்டி யூனியன் பேங்க் சி.இ.ஓ காமகோடியின் பதவிக்காலம் 3 ஆண்டுகள் நீட்டிப்பு... பங்கு விலை உயர்வு!

சிட்டி யூனியன் பேங்க்-ன் தலைமை செயல் அதிகாரி டாக்டர் என்.காமகோடியின் பதவிக்காலம் வரும் ஏப்ரல் 30-ம் தேதியுடன் முடிவடைய உள்ளது. இந்நிலையில், காமகோடியின் பதவிக்காலத்தை நீட்டிக்க ரிசர்வ் வங்கி ஒப்புதல் அளித்திருக்கிறது!

