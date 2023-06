Published: Just Now Updated: Just Now

HDFC வங்கியில் ஜூலை 1 முதல் நடக்கப்போகும் அதிரடி மாற்றங்கள் என்னென்ன?

ஹெச்.டி.எஃப்.சி வங்கி - ஹெச்.டி.எஃப்.சி லிமிடெட் இணைப்பு ஜூலை 1-ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது. எனவே, ஹெச்.டி.எஃப்.சி லிமிடெட் கிளைகள் அனைத்தும் 2023 ஜூலை 1 முதல் ஹெச்.டி.எஃப்.சி வங்கியாக மாற்றப்படும்.