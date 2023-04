Published: Just Now Updated: Just Now

``பொதுத்துறை வங்கிகளில் உரிமை கோரப்படாத ரூ.35,012 கோடி!" - ரிசர்வ் வங்கி சுற்றறிக்கை கூறுவது என்ன?

ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியாவில் 2,17,80,757 வங்கி கணக்குகளில் இருந்து ரூ.8,086 கோடியும், பஞ்சாப் தேசிய வங்கியில் 1,50,48,156 வங்கி கணக்குகளில் இருந்து ரூ.5,340 கோடியும், கனரா வங்கியில் 1,56,22,262 வங்கி கணக்குகளில் இருந்து ரூ.4,558 கோடியும் உரிமை கோரப்படாமல் இருக்கிறது.