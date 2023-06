Published: Just Now Updated: Just Now

36 பேரின் பெயரில் 388 சவரன் போலி நகை அடமானம்; ரூ.1.06 கோடி மோசடி செய்த நகை மதிப்பீட்டாளர்!

தூத்துக்குடியில் கூட்டுறவு நகர வங்கி கிளையில் ரூ.1.06 கோடி மதிப்பீட்டில் போலி நகைகளை அடமானம் வைத்து மோசடி செய்யப்பட்ட சம்பவம் பொது மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.