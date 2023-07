Published: Just Now Updated: Just Now

டிஜிட்டல் தங்கம், பேப்பர் தங்கம் எது லாபமானது... இப்போது எது கைகொடுக்கும்..?

``காலம் காலமாக தங்கத்தின் விலையில் தங்கத்தின் தேவை என்பது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பல நூற்றாண்டுகளாக மக்களின் விருப்பமான முதலீடாக இருந்து வரும் தங்கம், பணவீக்கத்திற்கு எதிரான ஒரு சிறந்த ஹெட்ஜிங் ஆகவும் பார்க்கப்படுகிறது..."

