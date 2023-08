Published: Just Now Updated: Just Now

தங்கம் விலை குறையுமா? முடிவு செய்யும் சர்வதேச காரணிகள்... நாம் கவனிக்க வேண்டியது என்ன?

தங்கம் விலையானது சர்வதேச ஃப்யூச்சர் சந்தையில் சற்று குறைந்து காணப்படும் நிலையில், இது ஆபரணத் தங்கம் விலையில் எதிரொலிக்குமா? கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது என்ன? விலை குறையுமா? குறையாதா? என்ற பலத்த எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.

Personal Finance தங்கம் ( EquityPandit )