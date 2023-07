Published: 29 Jul 2023 11 AM Updated: 29 Jul 2023 11 AM

``3-வது ஆட்சியில் உலகின் 3-வது இடத்தைப் பிடிப்போம்" பிரதமர் மோடி சொல்லும் கணக்கு சரியா?

``எனது தலைமையிலான முதல் ஆட்சியில் உலக அளவில் இந்தியப் பொருளாதாரம் 10-வது இடத்தில் இருந்தது. 2-வது ஆட்சியில் 5-ம் இடத்துக்கு முன்னேறியது. அடுத்து 3-வது ஆட்சியில் உலகின் 3-வது பெரிய பொருளாதார நாடாக இந்தியா உருவெடுக்கும்" - பிரதமர் மோடி

