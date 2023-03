பெண்களுக்கான மருத்துவக் காப்பீடு... கவனிக்க வேண்டிய அம்சங்கள்..!

புதிதாகப் பிறந்த குழந்தையின் மருத்துவமனை செலவுகள்



புதிதாகப் பிறந்த குழந்தையை சிகிச்சைக்காக மருத்துவ மனையில் சேர்க்கும் செலவு களுக்கு (Hospitalisation expenses for treatment of newborn baby) இழப்பீடு கிடைக்குமா என்பதைக் கவனிக்க வேண்டும். பிறவிக் குறைபாடுகள், மருத்துவம், அறுவை சிகிச்சை செலவுகள், பிறந்த குழந்தை மற்றும் பிரசவத்துக்குப் பிந்தைய அறுவை சிகிச்சை உட்பட உள்நோயாளியாக மருத்துவமனையில் சேர்க்கும் செலவுகளுக்கு கவரேஜ் எப்படி என்பதைக் கவனிப்பது கட்டாயமாகும்.



பல காப்பீட்டு நிறுவனங்கள், புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைக்கு தடுப்பூசி போடுவதற்கான செலவுகளுக்கும் க்ளெய்ம் வழங்குகின்றன. அதைக் கவனித்து, அந்த பாலிசியை எடுப்பது நல்லது.



தன்னார்வ கருத்தடை செலவுகள்



இனி குழந்தை வேண்டாம் என்று தன்னார்வ கருத்தடை (Voluntary sterilisation) செய்யும் பெண்களுக்கு அதற்கான செலவுகள், சில பாலிசிகளில் அனுமதிக்கப் படுகின்றன. டியூபெக்டமி அல்லது வாஸெக்டமி (Tubectomy or Vasectomy) சிகிச்சைகளுக்கான செலவும் அனுமதிக் கப்படுகிறது.



புற்றுநோய் பாதிப்புக்கு மொத்தத் தொகை



புற்றுநோய் இருப்பது கண்டறியப்பட்டால் (Diagnosis of Cancer) பெரும்பாலான பெண்களுக்கான பாலிசிகளில் புற்று நோய்க்கு என ஏற்கெனவே நிர்ணயம் செய்யப் பட்டிருக்கும் மொத்தத் தொகை வழங்கப் படுகிறது.



கர்ப்பப்பை வாய் மற்றும் மார்பகப் புற்றுநோய் வருவதற்கான அதிக ரிஸ்க் பெண்களுக்கு இருக்கிறது. இந்த பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டால், மொத்தத் தொகை வழங்கப்படுகிறது. இது, பெரும்பாலும் பாலிசியின் கவரேஜ் தொகைக்குமேல் கூடுதல் தொகையாக இருக்கும். அதாவது பாலிசியின் கவரேஜ் ரூ.5 லட்சம், புற்றுநோய் பாதிப்புக்கான கவரேஜ் தொகை ரூ.2 லட்சம் எனில், புற்றுநோய் இருப்பது தெரிந்தால் அதற்கு ரூ.2 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கப்படும். பாலிசி கவரேஜ் ரூ.5 லட்சம் வழக்கம்போல் தொடரும்.



நோய்த்தடுப்பு மருத்துவப் பரிசோதனை



பல்வேறு வயதினர் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் நோய்த் தடுப்பு மருத்துவப் பரிசோதனை (Periodic Preventive Health Check Up) செய்வதற்கான செலவு தொகை இழப்பீடாக வழங்கப்படுகிறது.



உதாரணமாக, 13 - 19 வயதுடைய பெண் களுக்கான யு.எஸ்.ஜி வயிற்றுப் பரிசோதனையைக் (USG Abdomen) குறிப்பிடலாம். 20 வயதுக்கு மேல் தைராய்டு பரிசோதனைகள், பி.ஏ.பி, வைட்டமின் டி, யு.எஸ்.ஜி வயிற்றுப் பரிசோதனை, டெக்ஸா ஸ்கேன், சோனோமாமோ கிராம் உள்ளிட்ட பெண்களுக்கான சோதனைகளை மேற்கொள்வதற்கான செலவுகள் இழப்பீடாக வழங்கப்படுகிறது.



தேவைகளின் அடிப்படையில் சரியான கவரேஜ் கொண்ட பாலிசியைத் தேர்வு செய்வது அவசியம்!