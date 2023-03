Published: 17 Mar 2023 8 AM Updated: 17 Mar 2023 8 AM

``24 மணி நேரத்திற்குள் சிகிச்சை" காப்பீட்டுத் தொகை கிடைக்குமா? நுகர்வோர் ஆணையம் சொல்வதென்ன?

``தொழில்நுட்பம் மிகவும் வளர்ச்சி அடைந்த இந்த காலக்கட்டத்தில் நோயாளிகளுக்கு எளிதாக 24 மணி நேரத்திற்குள் சிகிச்சை பெற்று வீட்டிற்கு திரும்பிவிடுவார்கள். அதனால் நோயாளிக்கு உரிய காப்பீட்டுத் தொகையை வழங்க வேண்டும்."