ஆயுள் காப்பீடு, மருத்துவக் காப்பீடு என்ன வேறுபாடு? தெரிந்து கொள்வோமா!

``புதிதாக வேலைக்கு சேர்ந்திருக்கும் இளைஞர்கள் மற்றும் புதிதாக காப்பீடு (Insurance) எடுப்பவர்களுக்கு ஆயுள் காப்பீடு (Life Insurance) மற்றும் மருத்துவக் காப்பீட்டுக்கு (Health Insurance) இடையே உள்ள வித்தியாசம் பெரும்பாலும் தெரியவில்லை..."

Personal Finance Insurance (Representational Image)