12.35 கோடியாக உயர்ந்த டீமேட் கணக்கு... ஆர்வம் கட்டும் இளம்வயதினர்... என்ன காரணம் தெரியுமா?

கடந்த ஜூலையில் தொடங்கப்பட்ட டீமேட் கணக்குகளின் எண்ணிக்கை சுமார் 30 லட்சமாக உயர்ந்து 18 மாத உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது.