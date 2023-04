Published: 01 Apr 2023 10 AM Updated: 01 Apr 2023 10 AM

மாதச் சம்பளம் பெறுபவரா? லாபம் குவிக்கும் வாரன் பஃபெட்டின் முதலீட்டு உத்திகள் இதோ உங்களுக்காக...

இன்றைய நிலையில் மாதச் சம்பளக்காரர்கள் பலரின் வேலை என்பது பங்குச் சந்தை போல் ஆட்டம் காண்பதாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில் அவர்கள் எளிய விதிமுறைகளை பின்பற்றுவது மூலம் முதலீட்டை லாபகரமாக மாற்ற முடியும்.