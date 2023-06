Published: Just Now Updated: Just Now

இப்போது பங்கு வாங்கினால் 10 மடங்கு விலை உயருமா என்று கேட்கிறீர்களா? இதோ உங்களுக்கான பதில்...

``பங்குச் சந்தையில் பணத்தை முதலீடு செய்யத் தயார். ஆனால், ஒரு வருஷத்தில் எவ்வளவு லாபம் கிடைக்கும்'' என்று கேட்கிறவர்கள் ஏராளம். நீண்ட கால முதலீட்டாளர்களுக்கு பங்குச் சந்தை எக்கச்சக்கமான லாபம் தந்திருக்கிறது என்பதை யாராலும் மறுக்க முடியாது!