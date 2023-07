Published: 07 Jul 2023 8 AM Updated: 07 Jul 2023 8 AM

ஒரே ஆண்டு, ரூ.9 லட்சம் லாபம் தந்த பிட்காயின்... கிரிப்டோ கரன்ஸியில் நம்பி பணம் போடலாமா?

கிரிப்டோ கரன்ஸிகள் நவீன தொழில்நுட்பத்தின் கண்டுபிடிப்பாகும். இது முழுக்க முழுக்க ஆன்லைனில் மட்டுமே இருப்பதால், இதற்கு தனியாக எந்த மதிப்பும் இல்லை. ஆனால், இதனை பணம் போல பரிவர்த்தனை செய்து எந்தப் பொருளை வேண்டுமானாலும் வாங்க முடியும்; விற்கவும் முடியும்.