கோவிட் பாதிப்புக்கு பிறகு அதிகரித்த கிரெடிட் கார்டு பயன்பாடு..!

சமீப காலத்தில் கிரெடிட் கார்டுகளை் பயன்படுத்தி செலவு செய்வது, டெபிட் கார்டுகள் மூலமான செலவுகளை விட அதிகமாக உள்ளது. மேலும். நாளுக்கு நாள் இந்த இடைவெளி அதிகரித்து வருகிறது என ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது.