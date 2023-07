Published: Just Now Updated: Just Now

CSK நம்பர் 1, RCB நம்பர் 2... 80% உயர்ந்து அமர்க்களப்படுத்தும் IPL அணிகளின் வணிக மதிப்பு...!

ஐ.பி.எல் நிறுவனத்தின் இந்த மதிப்பானது, பார்முலா ஒன் நிறுவனத்தின் மதிப்பைவிட (17.1 பில்லியன் டாலர்) சற்றே குறைவாகும். இந்தியன் பிரீமியர் லீக்கின் (IPL) தனித்த பிராண்ட் மதிப்பு இப்போது 3.2 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாக உயர்ந்துள்ளது.

Personal Finance MI vs CSK