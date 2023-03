Published: 31 Mar 2023 11 AM Updated: 31 Mar 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

பார்வையற்றவருக்கு EMI மறுப்பு... `மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிமை பாதுகாப்புச் சட்டம்' என்ன சொல்கிறது?

பார்வையற்றவர் ஒருவர் தமிழகத்தின் முக்கியமான நிறுவனம் ஒன்றில், கோடைக்காலம் தொடங்கியதால் EMI-ல் ஏசி வாங்குவதற்காகச் சென்றுள்ளார். ஆனால் அவர் பார்வையற்றவர் என்ற காரணத்தாலேயே அவருக்கு இ.எம்.ஐயில் ஏசி விற்பதற்கு அந்நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர் சேவையில் உள்ளவர் மறுத்துள்ளார்.

Personal Finance ஏசி ( Image by Mustafa shehadeh from Pixabay )